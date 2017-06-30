Нобель Арустамян: «Спартак» не вел переговоров по Смолову, «Зенит» выжидает

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своей информацией по поводу последних новостей о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит» или «Спартак».

«Спартак» не вел официальных переговоров по Смолову за последние годы. Официально к его трансферу никто пока не подступался. О том, что Галицкий не собирается продавать Смолова «Спартаку», писали еще зимой, во время первой волны слухов. Это подтвердил и Игорь Шалимов. Ситуация с тех пор не изменилась, Галицкий не передумал.

Вот вы верите, что «Спартак» будет платить за Смолова сумму отступных – 30 миллионов евро? Да, сам Федор хочет сменить команду и готов рассмотреть предложения топ-кубов России и варианты в Европе. «Спартак» только что стал чемпионом и мог бы удовлетворить интересы Смолова. Но ничего конкретного между «Спартаком» и Смоловым пока не происходит.

«Зенит» выжидает ситуацию по Смолову. Да, петербургский клуб – единственный, кто мог бы быть реальным претендентом на Смолова в данной ситуации. Безусловно, форвард калибра Смолова может быть «Зениту» интересен. Но в «Зените» и так очевидный перебор футболистов, к тому же клуб ведет активную работу по переходу иностранных футболистов. 30 миллионов евро за Смолова «Зенит» точно не заплатит. Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого «Зенита», - цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».

27-летний Федор Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 и 18 мячей, соответственно. В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.

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