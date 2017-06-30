Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уотсон2:6, 6:3, 3:4Возняцки
Футбол  Локомотив- : -Риека
Теннис  КонтаПлишкова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нобель Арустамян: «Спартак» не вел переговоров по Смолову, «Зенит» выжидает

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своей информацией по поводу последних новостей о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит» или «Спартак».

«Спартак» не вел официальных переговоров по Смолову за последние годы. Официально к его трансферу никто пока не подступался. О том, что Галицкий не собирается продавать Смолова «Спартаку», писали еще зимой, во время первой волны слухов. Это подтвердил и Игорь Шалимов. Ситуация с тех пор не изменилась, Галицкий не передумал.

Вот вы верите, что «Спартак» будет платить за Смолова сумму отступных – 30 миллионов евро? Да, сам Федор хочет сменить команду и готов рассмотреть предложения топ-кубов России и варианты в Европе. «Спартак» только что стал чемпионом и мог бы удовлетворить интересы Смолова. Но ничего конкретного между «Спартаком» и Смоловым пока не происходит.

«Зенит» выжидает ситуацию по Смолову. Да, петербургский клуб – единственный, кто мог бы быть реальным претендентом на Смолова в данной ситуации. Безусловно, форвард калибра Смолова может быть «Зениту» интересен. Но в «Зените» и так очевидный перебор футболистов, к тому же клуб ведет активную работу по переходу иностранных футболистов. 30 миллионов евро за Смолова «Зенит» точно не заплатит. Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого «Зенита», - цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».

27-летний Федор Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 и 18 мячей, соответственно. В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.

Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛСмолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Шамсиддин Шанбиев: Каррера не дает расслабитьсяПолузащитник «Спартака» Шамсиддин Шанбиев Шанбиев поделился впечатлениями от тренировок с основной командой.«Спартак» объявил об уходе МаурисиоМосковский «Спартак» объявил об уходе из команды бразильского защитника Маурисио.Илья Жигулев: На сборе есть все, чтобы качественно тренироватьсяПолузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился мнением о сборах команды в Австрии.Алексис Санчес: Уйду ли я из «Арсенала», я знаю, но не скажуНападающий сборной Чили и «Арсенала» Алексис Санчес не стал комментировать возможный переход в «Манчестер Сити».Манолас не перейдет в «Зенит»Защитник «Ромы» Костас Манолас не станет игроком «Зенита». Об этом сообщают несколько итальянских СМИ, в том числе Sportitalia и Corierre Giallorosso.Константин Сарсания: «Зенит» не делал никакого предложения по СмоловуСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит». Он сказал, что эта информация не соответствует действительности.«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»Бывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.Марко Петкович может перейти в «Спартак»Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович в ближайшее время может стать игроком московского «Спартака».Клаудио Раньери: Как можно считать Доннарумму предателем?Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери выразил слова поддержки голкиперу «Милана» Джанлуидже Доннарумме.Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.Думбия прилетел в Лиссабон на подписание контракта со «Спортингом»Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия близок к переходу из «Ромы» в лиссабонский «Спортинг». Он прибыл в Лиссабон на подписание контракта.Криштиану Роналду: Не буду обсуждать свое будущее ни с кемНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что не намерен больше обсуждать свое дальнейшее будущее.В субботу Паредес пройдет медобследование в «Зените»Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео)«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Германия - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утраГермания - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Снейдер может стать игроком «Сампдории»Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в итальянской серии А.Сергей Фурсенко: Выход Аршавина на новый стадион «Зенита» если не обрушит его, то точно сотрясетПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко не исключил возможность возвращения в команду бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.Вандерсон: Сделаю все, чтобы подойти к матчу со «Спартаком» во всеоружииНападающий московского «Динамо» Вандерсон поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в первом туре чемпионата России-2017/18.Сергей Семак: Большого количества новичков в «Уфе» не будет, стараемся жить по средствамГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о приоритетах в трансферной политике клуба.
Теннис
Адвокат Уильямс: ДТП с участием Винус – это несчастный случай
MMA
Майкл Биспинг: Спад в карьере Емельяненко связан с отказом от допинга
Футбол
Манолас не перейдет в «Зенит»
Бокс
Сауль Альварес: Головкин не увидит 12 раунд. Будет нокаут
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Нобель Арустамян
Нобель Арустамянвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы