53 тысячи билетов проданы на матч финала Кубка конфедераций

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько билетов продано на финал КК-2017, который пройдет в Петербурге.

- Уже продали 53 тысячи. Плюс для социальных незащищенных слоев нам дали 3 тысячи билетов, плюс 1,5 тысяч - в Ленинградской области, плюс у волонтеров билеты. Стадион будет полностью заполнен.

- Говорили, что в Казани, Сочи распространяли бесплатные билеты по бюджетных организациям. Вы сталкивались с этим?

- Не только сталкивались, но и делали. Комитет по спорту среди малообеспеченных слоев населения, среди студентов распространяли билеты. Билетная программа была организована ФИФА, и она четко определяла регламент. На финал дали 3000, на другие матчи - было больше. Конечно, некоторые пытались спекулировать, перепродавать билеты. Мы пресекали это, - передает слова Кириллова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в финалном матче Кубка конфедераций-2017 сыграют Германия и Чили. Встреча пройдет 2 июля в Петербурге и начнется в 21:00.