На матчи группового этапа Кубка конфедераций выделялось по 7 тысяч бесплатных билетов
Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что ФИФА выделяла по 7 тысяч бесплатных билетов на каждый матч группового этапа на стадионе «Санкт-Петербург».
На финал выделено 3000 бесплатных билетов.
Напомним, в Петербурге состоялись три матча группового этапа. 2 июля в финальном матче Кубка Конфедераций-2017 на стадионе «Санкт-Петербург» сыграют сборные Чили и Германии.
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