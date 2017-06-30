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На матчи группового этапа Кубка конфедераций выделялось по 7 тысяч бесплатных билетов

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что ФИФА выделяла по 7 тысяч бесплатных билетов на каждый матч группового этапа на стадионе «Санкт-Петербург».

На финал выделено 3000 бесплатных билетов.

Напомним, в Петербурге состоялись три матча группового этапа. 2 июля  в финальном матче Кубка Конфедераций-2017 на стадионе «Санкт-Петербург» сыграют сборные Чили и Германии.

Голосование: Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017?

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