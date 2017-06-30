Шамсиддин Шанбиев: Каррера не дает расслабиться

Полузащитник «Спартака» Шамсиддин Шанбиев Шанбиев поделился впечатлениями от тренировок с основной командой.

«Уровень сразу чувствуется. Здесь ребята намного быстрее, умнее и техничнее. Будем тренироваться и прогрессировать. Перед вылетом на сборы получил травму в игре и на сборах тоже, поэтому немного пропустил и входить было тяжеловато, но сейчас полностью готов.

Другие ребята из «Спартака-2» подошли, общаемся. Но и основная команда, ребята, которые здесь давно, поддерживают молодых ребят, в особенности Джано. Неплохо освоился, очень здорово тренироваться и играть с такими мастерами.

Тренер держит на поводке и не дает расслабиться. После тренировки устаешь и сразу спишь. Ставим два будильника, потому что не слышим», - приводит слова Шанбиева официальный сайт «Спартака».

В минувшем сезоне Шанбиев отыграл в составе «Спартака-2» 34 матча первенства ФНЛ.