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Роман Широков: Киберспорт сейчас семимильными шагами развивается и хорошо, что приняли эту дисциплину

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков в интервью журналу «Футбол-Хоккей» рассказал о своем отношении к киберспорту.

«Киберспорт сейчас семимильными шагами развивается. У нас, может, не так активно, как в Европе и во всём мире, но наблюдается колоссальный рост. И хорошо, что приняли эту дисциплину. Самое главное, что этим занимаются люди, которые прекрасно понимают, что они делают, и развивают киберспорт в правильном направлении. Открытие подобной арены — тоже большое дело. Это своеобразное возвращение компьютерных клубов, возвращение в недалёкое прошлое, а также хорошая возможность для заработка, чем многие активно пользуются», — сказал Широков.

Роман Широков является заслуженный мастер спорта России (2008). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита», один раз в составе ЦСКА). Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита». В июле 2016 года объявил о завершении футбольной карьеры.

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