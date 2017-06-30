Костюков продлил контракт с «Амкаром»

Полузащитник «Амкара» Михаил Костюков продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перешел в «Амкар» прошлым летом. В активе 25-летнего полузащитника 19 матчей за команду в РФПЛ и два гола.

«Миша заслужил этот контракт, - говорит исполнительный директор Клуба Денис Маслов. – Насколько я знаю, его прошлогодний трансфер в «Амкар» удивил некоторых специалистов. Но жизнь показала, что мы точно оценили его футбольные перспективы, а Миша подкрепил их человеческими качествами – трудолюбием, желанием расти и умением работать в команде.

Из малоизвестного игрока ФНЛ он всего за год превратился в футболиста уровня премьер-лиги, который, я не сомневаюсь, еще прибавит. Миша может сыграть на нескольких позициях, и на каждой принести команде немалую пользу. Надеюсь, за эти три года он станет заметной фигурой в РФПЛ и порадует наших болельщиков хорошим футболом», - цитирует Костюкова официальный сайт «Амкара».