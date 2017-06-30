Поу Газоль: Каждый Евробаскет может стать последним

Центровой сборной Испании по баскетболу Поу Газоль заверил, что на предстоящем чемпионате Европы будет играть так, будто в последний раз.

«Каждый турнир может оказаться последним в карьере. Так что я буду выкладываться на полную силу. Мне уже 36 лет и неизвестно, буду ли я еще выступать на чемпионате мира. Я о многом мечтаю, однако будем смотреть по состоянию», - приводит слова Газоля Eurohoops.

В составе сборной Испании Газоль трижды становился чемпионом Европы и один раз чемпионом мира.

Напоминаем, чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.