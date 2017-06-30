Данило Галлинари: Хочу играть в «Денвере»

Форвард «Денвер Наггетс» Данило Галлинари заявил, что хотел бы остаться в своей команде. 1 июля итальянец получает статус свободного агента.

«Я даже не знаю, как себя вести на рынке свободных агентов. У меня будет много переговоров, уже сейчас приходят самые разные предложения. Первым я рассмотрю вариант от «Наггетс», а потом все остальные», - цитирует Галлинари Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне Галлинари в среднем за 36 минут на паркете набирал 18 очков, отдавая 2 результативных передачи и забирая 5 подборов.