Агент Монтойи: Интерес со стороны «Спартака» был, но Мартин останется в «Валенсии»

Агент защитника «Валенсии» Мартина Монтойи Хуан де Диос Карраско прокомментировал информацию об интерес к его клиенту со стороны «Спартака». Он сказал, что Мартин останется в «Валенсии».

«Мартин останется в «Валенсии». У него еще три года действует контракт с клубом, он счастлив здесь и не собирается никуда уезжать. Интерес со стороны «Спартака», как и со стороны других клубов, был, но никаких переговоров о переходе в другой клуб мы не вели и не ведем», - цитирует Монтойю «Р-Спорт».

В прошедшем сезоне 26-летний Мартин Монтойя провел 31 матч за «Валенсию» и забил два мяча при трех голевых передачах.