Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уотсон2:6, 6:3, 5:7Возняцки
Футбол  Локомотив- : -Риека
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Монтойи: Интерес со стороны «Спартака» был, но Мартин останется в «Валенсии»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Агент защитника «Валенсии» Мартина Монтойи Хуан де Диос Карраско прокомментировал информацию об интерес к его клиенту со стороны «Спартака». Он сказал, что Мартин останется в «Валенсии».

«Мартин останется в «Валенсии». У него еще три года действует контракт с клубом, он счастлив здесь и не собирается никуда уезжать. Интерес со стороны «Спартака», как и со стороны других клубов, был, но никаких переговоров о переходе в другой клуб мы не вели и не ведем», - цитирует Монтойю «Р-Спорт».

В прошедшем сезоне 26-летний Мартин Монтойя провел 31 матч за «Валенсию» и забил два мяча при трех голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛСмолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Марьяна Кашчелан: Где в итоге окажется Петкович знает только он и его агентВозможный приход экс-защитника «Црвены Звезды» Марко Петковича в московский «Спартак» комментирует футбольный агент Марьяна Кашчелан.Моуринью доволен игрой Джонса и не собирается отпускать его в другой клубКак сообщает ESPN FC, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен игрой защитника сборной Англии Фила Джонса.Шамсиддин Шанбиев: Каррера не дает расслабитьсяПолузащитник «Спартака» Шамсиддин Шанбиев Шанбиев поделился впечатлениями от тренировок с основной командой.Нобель Арустамян: «Спартак» не вел переговоров по Смолову, «Зенит» выжидаетКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своей информацией по поводу последних новостей о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит» или «Спартак».«Спартак» объявил об уходе МаурисиоМосковский «Спартак» объявил об уходе из команды бразильского защитника Маурисио.Перес покидает «Валенсию» и переходит в «Ривер Плейт»Полузащитник Энцо Перес покинет «Валенсию» и станет игроком «Ривер Плейт». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Алексис Санчес: Уйду ли я из «Арсенала», я уже знаюНападающий сборной Чили и «Арсенала» Алексис Санчес не стал комментировать возможный переход в «Манчестер Сити».Манолас не перейдет в «Зенит»Защитник «Ромы» Костас Манолас не станет игроком «Зенита». Об этом сообщают несколько итальянских СМИ, в том числе Sportitalia и Corierre Giallorosso.Константин Сарсания: «Зенит» не делал никакого предложения по СмоловуСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит». Он сказал, что эта информация не соответствует действительности.«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»Бывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.Марко Петкович может перейти в «Спартак»Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович в ближайшее время может стать игроком московского «Спартака».Клаудио Раньери: Как можно считать Доннарумму предателем?Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери выразил слова поддержки голкиперу «Милана» Джанлуидже Доннарумме.Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.Думбия прилетел в Лиссабон на подписание контракта со «Спортингом»Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия близок к переходу из «Ромы» в лиссабонский «Спортинг». Он прибыл в Лиссабон на подписание контракта.Криштиану Роналду: Не буду обсуждать свое будущее ни с кемНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что не намерен больше обсуждать свое дальнейшее будущее.В субботу Паредес пройдет медобследование в «Зените»Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео)«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Снейдер может стать игроком «Сампдории»Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в итальянской серии А.Вандерсон: Сделаю все, чтобы подойти к матчу со «Спартаком» во всеоружииНападающий московского «Динамо» Вандерсон поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в первом туре чемпионата России-2017/18.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Маурисио
Бокс
Поветкин оказался легче Руденко на взвешивании
Футбол
Доннарумма в понедельник встретится с руководством «Милана»
Теннис
Адвокат Уильямс: ДТП с участием Винус – это несчастный случай
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Мартин Монтойя
Мартин Монтойявсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы