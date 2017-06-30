Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уотсон2:6, 6:3, 5:7Возняцки
Футбол  Локомотив- : -Риека
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рижское «Динамо» подписало контракт с нападающим системы «Каролины»

Источник:  ХК «Динамо» (Рига)Комментарии

Рижское «Динамо» подписало контракт с форвардом системы «Каролины» Дэнни Кристо. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Добавим, что 27 нападающий за свою карьеру набрал 163 (82+81) очка в 271 матче АХЛ. В минувшем сезоне форвард провел 54 игры в чемпионате АХЛ и набрал 23 (10+13) очка. В составе сборной США Кристо выиграл молодежный чемпионат мира в 2010 году и стал бронзовым призером мирового первенства в 2013 году среди взрослых.

Сведберг покинул «Салават Юлаев». Таблица переходов КХЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Гулявцев: В ближайшие дни «Северсталь» подпишет с Вишневским просмотровый контрактГлавный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал возможное подписание защитника Виталия Вишневского.«Северсталь» заключила новый контракт с Казаковцевым«Северсталь» продлила контракт с нападающим Николаем Казаковцевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Горди Дуайер возглавит ХК «Динамо-Минск»Достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения с канадским специалистом. Об этом информирует официальный сайт минского клуба.«Авангард» заключил новый контракт с Валентином ПьяновымХоккейный клуб «Авангард» подписал новое соглашение с нападающим Валентином Пьяновым сроком на два года. Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.Рижское «Динамо» подписало форварда из системы «Каролины». Таблица переходов КХЛРижское «Динамо» подписало форварда из системы «Каролины». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Рижское «Динамо» заключило контракт с голкипером из системы «Далласа»Рижское «Динамо» заключило соглашение с голкипером «Техас Старз» Джастином Питерсом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Германия - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утраГермания - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Яромир Ягр: Я не получил ни одного звонка от менеджеров клубов НХЛ45-летний чешский форвард Яромир Ягр пока не знает, в каком клубе он продолжит карьеру.Владимир Стржалковский: В результате неэффективного управления «Динамо» оказалось в критическом положенииПредседатель ВФСО, председатель Центрального совета спортобщества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о кризисе в одноименном столичном хоккейном клубе.«Тампа-Бэй» подписала трехлетний контракт новичка с форвардом Волковым«Тампа-Бэй» подписала трехлетний контракт новичка с российским нападающим Александром Волковым. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Джо Смит.Владимир Плющев: Панарин сумеет реализовать себя в «Коламбусе»Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».TSN: Да Коста на сто процентов решил провести следующий сезон в НХЛФорвард ЦСКА Стефан Да Коста точно будет играть в НХЛ в следующем сезоне. Об этом информирует североамериканский журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.Дмитрий Макаров: Очевидно, что «Югра» будет сражаться за плей-оффНападающий Дмитрий Макаров рассказал, как состоялся его переход из «Салавата Юлаева» в «Югру».Минское «Динамо» подписало просмотровый контракт с защитником ЗнахаренкоМинское «Динамо» подписало просмотровый контракт с защитником Дмитрием Знахаренко, сообщается на официальном сайте клуба.Василий Первухин: Я в шоке от того, что творится в «Динамо»Олимпийский чемпион, один из сильнейших защитников отечественного хоккея Василий Первухин оценил ситуацию в московском «Динамо», за которое выступал более десяти сезонов.Павел Медведев покинул «Сочи»Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Павлом Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Солнечный мальчик едет в Огайо. Станет ли Панарин кумиром фанатов «Коламбуса»?Солнечный мальчик едет в Огайо. Станет ли Панарин кумиром фанатов «Коламбуса»?Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о перспективах Артемия Панарина в штате Огайо после обмена из «Чикаго».Голкипер Смирягин покинул «Северсталь»«Северсталь» и голкипер команды Роман Смирягин приняли решение о расторжении действующего контракта. Об этом сообщает пресс-служба череповецкой команды.Макдэвид подпишет контракт с «Эдмонтоном» на 106 миллионов долларовЦентрфорвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, скорее всего, подпишет новый контракт на $106 миллионов. Об этом информирует инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.Геннадий Тимченко: КХЛ не может составить календарь, потому что мы не знаем, что будет с «Динамо»Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал процесс составления календаря чемпионата Континентальной хоккейной лиги на следующий сезон.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Маурисио
Бокс
Поветкин оказался легче Руденко на взвешивании
Футбол
Доннарумма в понедельник встретится с руководством «Милана»
Теннис
Адвокат Уильямс: ДТП с участием Винус – это несчастный случай
все новости
Динамо Р
Динамо Ркалендарьстатистика
Каролина
Каролинакалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости