Рижское «Динамо» подписало контракт с нападающим системы «Каролины»
Источник: ХК «Динамо» (Рига)Комментарии
Рижское «Динамо» подписало контракт с форвардом системы «Каролины» Дэнни Кристо. Об этом сообщает официальный сайт команды.
#dinamoriga panāk vienošanos ar amerikāņu uzbrucēju Danny Kristohttps://t.co/dAgkHsStcm pic.twitter.com/y7j9CF2Yc7— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) 30 июня 2017 г.
Добавим, что 27 нападающий за свою карьеру набрал 163 (82+81) очка в 271 матче АХЛ. В минувшем сезоне форвард провел 54 игры в чемпионате АХЛ и набрал 23 (10+13) очка. В составе сборной США Кристо выиграл молодежный чемпионат мира в 2010 году и стал бронзовым призером мирового первенства в 2013 году среди взрослых.
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