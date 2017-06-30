Рижское «Динамо» заключило контракт с голкипером из системы «Далласа»

Рижское «Динамо» заключило соглашение с голкипером «Техас Старз» Джастином Питерсом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Добавим, что Питерс провел в НХЛ 83 матча за «Каролину», «Вашингтон» и «Аризону», в которых одержал 25 побед. На чемпионате мира 2014 года Питерс входил в состав сборной Канады в качестве третьего вратаря

В минувшем сезоне голкипер провел три матча в составе «Каролины» в НХЛ, а также выступал в АХЛ за «Тусон Роадраннерс». С момента перехода в «Даллас» в феврале 2016 года канадский голкипер не участвовал в играх НХЛ, а вновь вернулся в АХЛ, где провел 31 встречу за «Техас Старз», пропуская в среднем за матч 3,10 шайбы.

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