«Авангард» заключил новый контракт с Валентином Пьяновым

Хоккейный клуб «Авангард» подписал новое соглашение с нападающим Валентином Пьяновым сроком на два года. Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.

В минувшем сезоне форвард провел в составе «Авангарда» 61 матч, в которых набрал 27 (10+17) очков при показателе полезности «+21».

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