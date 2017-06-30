Горди Дуайер возглавит ХК «Динамо-Минск»
Источник: ХК «Динамо» (Минск)Комментарии
Новым главным тренером минского «Динамо» станет канадский специалист Горди Дуайер. Об этом информирует официальный сайт клуба.
Как сообщается, с 39-летним тренером достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения.
Напомним, что Дауйер на протяжении двух минувших сезонов возглавлял «Медвешчак», который в итоге покинул КХЛ. Также он входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году. Кроме этого Дауйер возглавлял швейцарский «Амбри-Пиотта», был ассистентом главного тренера юношеской (U18) сборной Канады.
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