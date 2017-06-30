Рейна отказался продлевать контракт с «Наполи»

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна отказался от предложения клуба продлить контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia, несмотря на заявления президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который говорил, что испанцу не будут предлагать новый контракт, ему все же предложили продлить контракт на год. Однако Рейна ответил отказом, так как счел предложенную зарплату слишком низкой.

Контракт 34-летнего испанца истекает через год. В прошлом сезоне Рейна провел 48 матчей за «Наполи», в которых пропустил 57 мячей. 14 раз он отыграл «на ноль».