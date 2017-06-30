«Северсталь» заключила новый контракт с Казаковцевым

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Николаем Казаковцевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как сообщается, срок нового соглашения – один год.

Форвард защищает цвета череповецкого клуба на протяжении уже восьми лет, а впервые в форме «Северстали» в тогда ещё Первой лиге воспитанник череповецкого хоккея дебютировал в 2005 году.

В минувшем сезоне Казаковцев провел 40 матчей, набрав 2 (1+1) балла за результативность при показателе полезности (-8).