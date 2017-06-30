«Северсталь» заключила новый контракт с Казаковцевым
Источник: ХК «Северсталь»Комментарии
«Северсталь» продлила контракт с нападающим Николаем Казаковцевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Как сообщается, срок нового соглашения – один год.
Форвард защищает цвета череповецкого клуба на протяжении уже восьми лет, а впервые в форме «Северстали» в тогда ещё Первой лиге воспитанник череповецкого хоккея дебютировал в 2005 году.
В минувшем сезоне Казаковцев провел 40 матчей, набрав 2 (1+1) балла за результативность при показателе полезности (-8).
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