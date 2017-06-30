Моуринью доволен игрой Джонса и не собирается отпускать его в другой клуб
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает ESPN FC, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен игрой защитника сборной Англии Фила Джонса.
Согласно источнику, португальский специалист внес игрока «красных дьяволов» в список неприкосновенных во время летнего трансферного окна. При этом отмечается, что сам Джонс не испытывает давления в связи с приходом шведского защитника Виктора Линделефа из «Бенфики».
Ранее сообщалось, что «МЮ» выставит на трансфер Криса Смоллинга, которым Моуринью был недоволен по ходу минувшего сезона.
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