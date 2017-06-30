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Моуринью доволен игрой Джонса и не собирается отпускать его в другой клуб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает ESPN FC, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен игрой защитника сборной Англии Фила Джонса.

Согласно источнику, португальский специалист внес игрока «красных дьяволов» в список неприкосновенных во время летнего трансферного окна. При этом отмечается, что сам Джонс не испытывает давления в связи с приходом шведского защитника Виктора Линделефа из «Бенфики».

Ранее сообщалось, что «МЮ» выставит на трансфер Криса Смоллинга, которым Моуринью был недоволен по ходу минувшего сезона.

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