Моуринью доволен игрой Джонса и не собирается отпускать его в другой клуб

Как сообщает ESPN FC, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен игрой защитника сборной Англии Фила Джонса.

Согласно источнику, португальский специалист внес игрока «красных дьяволов» в список неприкосновенных во время летнего трансферного окна. При этом отмечается, что сам Джонс не испытывает давления в связи с приходом шведского защитника Виктора Линделефа из «Бенфики».

Ранее сообщалось, что «МЮ» выставит на трансфер Криса Смоллинга, которым Моуринью был недоволен по ходу минувшего сезона.