Анатолий Воробьев: Роналду сделал правильно, уехав из сборной

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза Анатолий Воробьев заявил, что уезд Роналду из расположения сборной Португалии вполне оправдан.

«Недавно Евгений Гинер поделился информацией о том, что нынешний Кубок конфедераций — один из последних. Это тестовый турнир, и его спортивную значимость преувеличивать не стоит. Зрители, конечно, лишены возможности еще раз увидеть своего любимца, но для Роналду, конечно, сейчас важнее презентовать своих детей, чем участвовать в матче за третье место. Это, видимо, ниже его достоинства.

Возможно, здесь есть элемент неуважения к зрителям, но я бы не стал его судить, потому что приоритет семейных ценностей в данной ситуации выше. Поэтому думаю, что Роналду поступил правильно.

Тем более, тренеры в матчах за третье место, как правило, выставляют не самые основные составы. На чемпионатах Европы такие матчи, например, вообще не проводятся. Это такой утешительный заезд, и не думаю, что участие звезд в матчах за третье место так уж необходимо. Они устали, у них позади был трудный сезон, поэтому считаю, что все правильно», - цитирует Воробьева «Газета.ру».