Анатолий Воробьев: Немцы - открытие турнира

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза Анатолий Воробьев заявил, что сборная Германии на Кубке конфедераций стала для него настоящим открытием.

«Сборная Германии превзошла ожидания, что еще раз показывает, что программа талантов, которая работала в Германии, уже приносит постоянные дивиденды. Правда, мало кто знает, что эта программа стоила 1,2 млрд. евро за 10 лет.

Если Россия и другие страны смогут вкладывать такие деньги, то и у нас будут появляться свои Горецки, Вернеры и другие.

Германию воспринимаю сейчас именно как целостную команду, которая показывает красивый разносторонний футбол. И для меня это, безусловно, открытие турнира», - цитирует Воробьева «Газета.ру».