Александр Гулявцев: В ближайшие дни «Северсталь» подпишет с Вишневским просмотровый контракт

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал возможное подписание защитника Виталия Вишневского.

- Действительно в ближайшие дни мы подпишем с Виталием просмотровый контракт. Инициатива исходила от самого Вишневского. Хоккеист изъявил желание сначала пройти тренировочный лагерь, и уже по его результатам обсудить полноценный контракт, - рассказал Гулявцев ТАСС.

Добавим, что Вишневский не выступал на профессиональном уровне с 2015 года. В прошлом году хоккеист принял участие в тренировочном лагере «Анахайма», однако не смог пробиться в состав команды.