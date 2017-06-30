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Александр Гулявцев: В ближайшие дни «Северсталь» подпишет с Вишневским просмотровый контракт

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал возможное подписание защитника Виталия Вишневского.

- Действительно в ближайшие дни мы подпишем с Виталием просмотровый контракт. Инициатива исходила от самого Вишневского. Хоккеист изъявил желание сначала пройти тренировочный лагерь, и уже по его результатам обсудить полноценный контракт, - рассказал Гулявцев ТАСС.

Добавим, что Вишневский не выступал на профессиональном уровне с 2015 года. В прошлом году хоккеист принял участие в тренировочном лагере «Анахайма», однако не смог пробиться в состав команды.

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