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Марьяна Кашчелан: Где в итоге окажется Петкович знает только он и его агент

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Возможный приход экс-защитника «Црвены Звезды» Марко Петковича в московский «Спартак» комментирует футбольный агент Марьяна Кашчелан.

- Марьяна, прокомментируйте слухи о переходе защитника «Црвены Звезды» Марко Петковича в московский «Спартак». Что можете сказать об этом игроке?
- Петковича я знаю давно, когда он еще играл в ОФК «Белград». Очень качественный игрок, скауты «Црвены», в свое время, перехватили его у многих клубов. Он свободный агент. Могу сказать, что его хочет не только «Спартак», Марко активно интересовались клубы серии А. Сам игрок, насколько мне известно, больше склоняется к переходу в итальянский чемпионат. Вокруг его трансфера у нас в Сербии много слухов. Где в итоге окажется Петкович знает только он и его агент.

- Как вы думаете, усилит ли он красно-белых перед Лигой Чемпионов?
- Это сложный вопрос. Никогда не угадаешь, получится ли у того или иного футболиста с Балкан в чемпионате России или в любом другом. По моему мнению, что Марко хорошо себя проявит и усилит команду.

- Год назад «Зенит» подписал лидера молодежной сборной Сербии Вукашина Йовановича, который даже на поле не появился.
- Но при этом, заиграл в «Бордо». Возможно, Йованович рано покинул чемпионат Сербии и, ему надо было еще поиграть дома. Петкович, наоборот, сформировавшийся игрок и ему пора перебираться в более сильный чемпионат.

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