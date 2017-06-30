Евгений Ловчев: Португалия обыграет Мексику в матче за бронзу

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дал прогноз на матч за бронзу.

- Думаю, Португалия выиграет даже без Роналду, его отъезд их наоборот раскрепостит. У португальцев более квалифицированная команда, чем у мексиканцев. Мексиканцы больше берут за счет огромного энтузиазма. Я их муравьями называю – настолько они неутомимые. Возьмите даже матч с немцами. Вроде уже три мяча проигрывают, любая другая команда уже закончила бы играть, а эти все бегают, атакуют и даже гол в концовке забили. И гол, кстати, классный.

Матч за 3-е место на Кубке Конфедерации между сборными Португалии и Мексики пройдет в воскресенье, 2 июля в Москве на стадионе «Спартак».