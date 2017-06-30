Владимир Кириллов: На финальном матче стадион будет заполнен

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что стадион «Санкт-Петербург» будет полностью заполнен во время финала Кубка конфедераций по футболу.

«Уже продали 53 тысячи билетов. Для социальных незащищенных слоев населения нам дали 3 тысячи билетов, плюс полторы тысячи распространили в Ленинградской области, у волонтеров есть билеты. Стадион будет полностью заполнен», - цитирует Кириллова «Р-Спорт».

Напомним, что в Санкт-Петербурге состоится финальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили.