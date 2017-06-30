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Владимир Кириллов: На финальном матче стадион будет заполнен

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что стадион «Санкт-Петербург» будет полностью заполнен во время финала Кубка конфедераций по футболу.

«Уже продали 53 тысячи билетов. Для социальных незащищенных слоев населения нам дали 3 тысячи билетов, плюс полторы тысячи распространили в Ленинградской области, у волонтеров есть билеты. Стадион будет полностью заполнен», - цитирует Кириллова «Р-Спорт».

Напомним, что в Санкт-Петербурге состоится финальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили.

Матч

Чили - Германия

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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