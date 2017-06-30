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Виталий «v1lat» Волочай: Свой уровень в сравнении с конкурентами мы можем оценивать только на квалификациях

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Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал итоги региональных квалификаций к The International 2017.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Я тут за 2 дня прочитал ОГРОМНОЕ колличество интервью и комментариев о том, что мол квалификации ужасные, и просто все очень плохо, и так дальше нельзя.

Бла-бла-бла. Квалы как всегда были классными. 8 дней веселухи, из которых последних 5 – как всегда супер-марафон подарили очень много крутых эмоций. А то, что где-то там «очень низкий уровень игры» – это пожалуй проблемы тех, у кого этот уровень высокий, или тех у кого 98 зрителей на стриме.

Мне квалы запомнились конечно же матчем Вега – Империя, борьбой Фейслесс за выход из группы и их вылетом после матча с немотивированой командой, великолепным стартом Фанника и его М19, переигровками в Америке, которые длились до 6 утра по местному времени, и после которых DC не просто попали в плей-офф, а вышли на Интернешинал.

Они запомнились попаданием сразу двух команд из открытых квалификаций на главный турнир года. В каждом регионе в плей-офф вышел хотя бы ОДИН коллектив из открытых квал. И это очень круто. Execration красавчики, Planet Dog и их история это вообще нечто!

Квалы запомнились рыбками, комментированием Хвоста (мне с ним очень понравилось работать), великолепным СПАРТАКОМ, нервами из-за Нави, суперматчами от TNC и Secret, чистой победой Империи.

И самое главное – тем, что Вы нас все это время смотрели. Спасибо, что Вы продолжаете давать нам мотивацию делать что-то новое. Работа очень многих людей над титрами, над соцсетями, над графическим оформлением, над обсервингом, показом сплитпушей и рошанов не остается незамеченой.

По настоящему свой уровень в сравнении с конкурентами мы (а точнее Вы) можем оценивать только на квалификациях, ибо здесь все в равных условиях.

Если за квалах на Манилу распределение русскоязычных зрителей было 80% на 20% (Рухаб – конкуренты), то дальше:

TI6 – 85%-15%
Boston Major – 90% - 10%
Kyiv Major – 95%-5%
The International 7 – 99%-1%».

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