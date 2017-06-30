«СКА-Хабаровск» вырвал победу у «Тэджон Ситизен» в контрольном матче
Футболисты «СКА-Хабаровск» в контрольном матче одержали волевую победу над южнокорейским футбольным клубом «Тэджон Ситизен» со счетом 2:1.
В составе хабаровчан забитыми мячами отметились Руслан Корян и Александр Максименко. Единственный гол в составе Тэджон Ситизен» забил Чжон Чжу Ен.
Контрольный матч.
«Тэджон Ситизен» – СКА-ХАБАРОВСК – 1:2 (1:0)
Голы: Чжон Чжу Ен, 20 (1:0). Корян, 63 – с пенальти (1:1). Максименко, 87 (1:2).
«Тэджон Ситизен»: Чжон Су Хен (Ли Ен Чан, 46) – Ким Хэ Сак (Пак Чжэ
Ву, 46), Чжон Чжу Ен (Мун Чжи Юн, 75), Чжон Сон Ху (Чжон Вон Сук, 46), Пак Чжу
Сон – Ким Тхэ Юн (Ким Сун Су, 75), Син Хак Ен, Ким Чжун Чжэу (Бруно, 46) – Чжан
Мин Ву (Хван Чжа Ён, 75), Лим Чжун Сик (Ким Чэн Хи, 46), Нам Юн Чжэ (Пак Даэ
Хун, 46).
«СКА-Хабаровск»: Довбня (Криворчуко, 46) – Эдиев, Димидко, Баляйкин – Савичев (Кобялко, 46), Калинский, Федотов, Казанков (Агаронян, 70), Друзин, Никифоров (Максименко, 70) – Корян (Дьяченко, 70).
30 июня. Тэджон. Daejeon World Cap Stadium. 15 000 зрителей. 23 градуса.
Напомним, что «СКА-Хабаровск» по итогам минувшего сезона впервые в своей истории пробился в РФПЛ.