Бывший генеральный директор РФС: Не стоит преувеличивать спортивную значимость Кубка конфедераций

Бывший генеральный директор РФС Анатолий Воробьев высказался об отъезде Криштиану Роналду после поражения от команды Чили в полуфинале Кубка конфедераций.

Напомним, капитан сборной Португалии покинул расположение национальной сборной из-за рождения детей. 32-летний нападающий не примет участия в игре за третье место с командой Мексики (2 июля).

«Недавно Евгений Гинер поделился информацией о том, что нынешний Кубок конфедераций – один из последних. Это тестовый турнир, и его спортивную значимость преувеличивать не стоит.

Зрители, конечно, лишены возможности еще раз увидеть своего любимца, но для Роналду, конечно, сейчас важнее презентовать своих детей, чем участвовать в матче за третье место. Это, видимо, ниже его достоинства (улыбается).

Возможно, здесь есть элемент неуважения к зрителям, но я бы не стал его судить, потому что приоритет семейных ценностей в данной ситуации выше. Поэтому думаю, что Роналду поступил правильно», – цитирует Воробьева «Газета.ru».