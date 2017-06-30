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Александр Шлеменко: Биспинг просто решил попиариться на Емельяненко

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова чемпиона UFC в среднем весе британца Майка Биспинга о том, что Федор Емельяненко мог употреблять запрещенные препараты во время выступления в Японии.

- Это голословные обвинения. Не существует никаких доказательств употребления Федором запрещённых веществ. О чем вообще говорит Биспинг, если еще недавно в США было разрешено применение тестостеронозаменительной терапии? Там это было абсолютно легально. В атлетическую комиссию США спокойно подавалась справка и получалось разрешение на употребление соответствующих препаратов, чем воспользовались такие известные бойцы, как Дэн Хендерсон и Антонио «Бигфут» Сильва. Поэтому обвинять в чем-то Федора как минимум глупо. Майк просто хочет привлечь к себе внимание.

В жизни каждый сам для себя выбирает, стоит их употреблять или нет. Если даже стероиды были разрешены, это не значит, что все ими пользовались. 

С чем связаны подобные заявления Биспинга? Майк хочет заявить о себе. Когда сильный человек проигрывает, на его имени всегда пытаются сделать пиар, заработать очки, сказать что-то некрасивое. Это встречается сплошь и рядом в современном мире, - рассказал Шлеменко в интервью RT.

Ранее действующий чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг выразил мнение, что россиянин Федор Емельяненко начал уступать бои по причине того, что отказался от употребления допинга.

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