«Реал» потерял интерес к Куртуа и нацелился на Де Хеа
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Evening Standard, мадридский «Реал», который планирует укрепить вратарскую линию, отказался от услуг голкипера «Челси» Тибо Куртуа.
Согласно источнику, действующий победитель Лиги чемпионов сконцентрировался на двух игроках – Давид Де Хеа («МЮ») и Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).
Отмечается, что «синие» попытаются воспользоваться ситуацией и продлить контракт с голкипером сборной Бельгии. Ранее его агент подтвердил контакты с «бланкос».
Отметим, что испанский клуб пытался приобрести Де Хеа в 2015 году. Этим летом СМИ также связывали имя игрока с мадридским клубом.
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