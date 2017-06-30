Немецкий футбольный союз пожертвовал 17 000 евро на восстановление поля в Москве

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер рассказал, что немецкий футбольный союз пожертвовал средства на восстановление поля в Москве.

- Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель и посол разнообразия в этом же союзе Томас Хитцльспергер в Москве посетили детско-юношеский воспитательный центр Дом Боско. За счет пожертвований в размере 17 000 евро там будет теперь восстановлено уже существующее футбольное поле, - сообщил капитан сборной Германии Юлиан Дракслер в открытом письме к российским болельщикам.

Напомним, 2 июня Германия сыграет в финале Кубка конфедераций против Чили. Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00.

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