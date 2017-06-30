Гаврус продлил соглашение с минским «Динамо»
Источник: ХК «Динамо» (Рига)Комментарии
Нападающий Артур Гаврус продлил соглашение с минским «Динамо». Об этом информирует официальный сайт команды.
Как сообщается, новый контракт 23-летнего форварда рассчитан на один год и носит односторонний характер.
Добавим,ч то в прошлом сезоне Гаврус провел 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (5+4) очков.
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