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Гаврус продлил соглашение с минским «Динамо»

Источник:  ХК «Динамо» (Рига)Комментарии

Нападающий Артур Гаврус продлил соглашение с минским «Динамо». Об этом информирует официальный сайт команды.

Как сообщается, новый контракт 23-летнего форварда рассчитан на один год и носит односторонний характер.

Добавим,ч то в прошлом сезоне Гаврус провел 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (5+4) очков.

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