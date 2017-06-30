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«Локомотив» выкупил права на Кверквелию

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил о полноценном переходе защитника сборной Грузии Соломона Кверквелии.

Напомним, 25-летний игрок «Рубина» выступал за столичный клуб на правах аренды.

«Соломон очень спешил в Австрию на последние дни сбора, переживал из-за небольшого опоздания самолета, и в этом – его отношение к работе и к команде. Он прекрасно проявил себя в минувшем сезоне на позиции центрального защитника, показал себя настоящим профессионалом, прекрасным товарищем и замечательным человеком.

Мы договорились с Соломоном о долгосрочном сотрудничестве. Верим в него и желаем долгих лет успешной карьеры в «Локомотиве», – цитирует Геркуса пресс-служба «Локомотива».

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