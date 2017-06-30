Евгений Ловчев: Смолову в «Спартаке» придется выдержать конкуренцию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном переходе Федора Смолова в «Спартак».
- В «Краснодаре» Смолов вне конкуренции, всегда выходит в основе. В «Спартаке» ему придется конкурировать с хорошими нападающими. И надо учесть, что Каррера не будет ему отдавать предпочтение только из-за того, что Смолов игрок сборной России. И если Смолов сядет в запас, то потеряет уверенность, а сборная потеряет основного форварда накануне чемпионата мира. Но для «Спартака» это хорошее приобретение. Но все же, я бы посоветовал руководству красно-белых приобрести хорошего защитника.
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