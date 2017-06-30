Евгений Ловчев: Смолову в «Спартаке» придется выдержать конкуренцию

читайте также

Смолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Полузащитник «Рубина» Гарсия может стать игроком «Малаги» Полузащитник «Рубина» Саму Гарсия может стать игроком «Малаги». Об этом сообщает испанская La Opinion de Malaga.

Табидзе и «Урал» прекратили сотрудничество Как сообщает Znak.com, защитник сборной Грузии Джемал Табидзе покидает «Урал».

«Локомотив» выкупил права на Кверквелию Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил о полноценном переходе защитника сборной Грузии Соломона Кверквелии.

«СКА-Хабаровск» вырвал победу у «Тэджон Ситизен» в контрольном матче Футболисты «СКА-Хабаровск» в контрольном матче одержали волевую победу над южнокорейским футбольным клубом «Тэджон Ситизен» со счетом 2:1.

Марьяна Кашчелан: Где в итоге окажется Петкович знает только он и его агент Возможный приход экс-защитника «Црвены Звезды» Марко Петковича в московский «Спартак» комментирует футбольный агент Марьяна Кашчелан.

Агент Монтойи: Интерес со стороны «Спартака» был, но Мартин останется в «Валенсии» Агент защитника «Валенсии» Мартина Монтойи Хуан де Диос Карраско прокомментировал информацию об интерес к его клиенту со стороны «Спартака». Он сказал, что Мартин останется в «Валенсии».

Костюков продлил контракт с «Амкаром» Полузащитник «Амкара» Михаил Костюков продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Шамсиддин Шанбиев: Каррера не дает расслабиться Полузащитник «Спартака» Шамсиддин Шанбиев Шанбиев поделился впечатлениями от тренировок с основной командой.

Нобель Арустамян: «Спартак» не вел переговоров по Смолову, «Зенит» выжидает Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своей информацией по поводу последних новостей о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит» или «Спартак».

«Спартак» объявил об уходе Маурисио Московский «Спартак» объявил об уходе из команды бразильского защитника Маурисио.

Илья Жигулев: На сборе есть все, чтобы качественно тренироваться Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился мнением о сборах команды в Австрии.

Манолас не перейдет в «Зенит» Защитник «Ромы» Костас Манолас не станет игроком «Зенита». Об этом сообщают несколько итальянских СМИ, в том числе Sportitalia и Corierre Giallorosso.

Константин Сарсания: «Зенит» не делал никакого предложения по Смолову Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит». Он сказал, что эта информация не соответствует действительности.

«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак» Бывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Марко Петкович может перейти в «Спартак» Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович в ближайшее время может стать игроком московского «Спартака».

Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив» Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.

Самый сложный календарь в истории. Все нюансы РФПЛ-2017/18 «Советский спорт» до мельчайших подробностей рассказывает о календаре РФПЛ сезона-2017/18.

Переход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хуже К самому Дмитрию Полозу никаких вопросов: но из-за клуба, в котором он дорос до сборной, его продвижение вызывает вопросы.