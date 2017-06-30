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Табидзе и «Урал» прекратили сотрудничество

Источник:  Znak.comКомментарии

Как сообщает Znak.com, защитник сборной Грузии Джемал Табидзе покидает «Урал».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб намерен приобрести Табизде, подписав с ним долгосрочный контракт. 

Напомним, состав «Урала» Табидзе пополнил этой зимой. Футболист тренировался с командой с начала второго учебно-тренировочного сбора на Кипре. По итогам просмотра руководством и тренерским штабом клуба было принято решение заключить с молодым игроком контракт.

Ранее Табидзе ездил на просмотр в «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Летом 2015 года защитник стал игроком бельгийского «Гента», где выступал за вторую команду клуба. Табидзе вызывался в молодежную сборную Грузии, а вскоре дебютировал и за главную национальную команду страны. 

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