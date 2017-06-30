Полузащитник «Рубина» Гарсия может стать игроком «Малаги»

Полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия может стать игроком «Малаги». Об этом сообщает испанская La Opinion de Malaga.

По информации издания, футболист хочет продолжить карьеру в Испании.

Напомним, летом 2016 года Гарсия перешел в российский «Рубин, а в начале 2017 до конца сезона был отдан в аренду «Леганесу».

Добавим, что действующий контракт полузащитника с казанским клубом рассчитан до конца июня 2020 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Гарсии в 2 миллиона евро.

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