Natus Vincere закрыла состав по World of Tanks

Организация Natus Vincere объявила о закрытии состава по World of Tanks.



Состав выступал за Natus Vincere с июля 2013 года. Коллектив завоевал 25 золотых медалей на соревнованиях StarLadder, WGL: Golden Лига, TechLabs и многих других, а также более 800 000 долларов призовых.



«Порой, чтобы двигаться вперёд, приходится принимать неоднозначные решения: сегодня мы прощаемся с дисциплиной World of Tanks. За эти четыре года танкисты стали неотъемлемой частью нашего клуба и поддерживали планку выступлений на самом высоком уровне. Пожалуй, этот состав можно назвать самым стабильным за всю историю организации. Однако, несмотря на старания и успехи парней, киберспортивная составляющая WoT так и не сдвинулась с точки, на которой была в 2013 году. Я прекрасно понимаю, что коммерчески игра очень успешна и Wargaming, видимо, текущее положение дел устраивает, но мы не можем работать в дисциплине, в которой всего 4 турнира в год и нет поддержки от издателя.



Хотелось бы выразить благодарность всем игрокам команды за их преданность и вклад в развитие проекта Natus Vincere. Вы — настоящие профессионалы, с которыми всегда было приятно работать. Очень надеюсь, что вы продолжите играть вместе. GL & HF!», — прокомментировал CEO Natus Vincere Евгений Золотарев.



Бывший состав Natus Vincere по World of Tanks:



Дмитрий «LeBwa» Палащенко

Олег «Straik» Романенков

Максим «Inspirer» Мазеин

Кирилл «Kirilloid» Пономарёв

Анатолий «TheAnatolich» Бараков

Дмитрий «SL1DE» Фришман

Андрей «Rhino» Лесь

Дмитрий «de1uxe» Репин (менеджер)





