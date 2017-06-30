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На «Екатеринбург Арене» реставрируют девушку с факелом, лыжницу и стрелка (фото)

Источник:  Znak.comКомментарии

Как сообщает Znak.com, на «Екатеринбург Арене» (Центральный стадион), который реконструируют к чемпионату мира по футболу 2018 года, приступили к работе над историческими объектами.

Отмечается, что реставрации подлежат элементы стадиона, признанные памятником культурного наследия 50-х годов прошлого столетия: исторические стены северной и южной трибун, скульптуры сталевара, девушки с факелом, футболиста, стрелка, лыжницы и фрезеровщика, а также забор и здания касс.

Фото: Znak.com 

Дополнительно внутренняя сторона исторической стены будет обновлена с использованием качественного клинкерного кирпича.

Согласно источнику, на данный момент на строительной площадке реставраторы удаляют старую штукатурку с исторических стен, общая площадь которых составляет около 4000 кв. метров. Затем на фасад нанесут новый штукатурный слой и водонепроницаемое покрытие.

Напомним, что сама реконструкция арены завершится в декабре этого года, а следующим летом на арене пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу.

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