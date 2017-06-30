Орлов подписал шестилетний контракт с «Вашингтоном»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Как сообщается, контракт с Орловым рассчитан на шесть лет, за которые защитник «Кэпиталз» заработает 30,6 миллиона долларов.

Напомним, что российский защитник выступает за «Вашингтон» с 2011 года. В минувшем сезоне россиянин записал на свой счет 33 (6+ 27) очка в 82 матчах регулярного чемпионата КХЛ.