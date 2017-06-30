Прыгун в высоту Андрей Сильнов: Российские футболисты просто не хотят тренироваться

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Сильнов заявил, что российские футболисты сами виноваты в своих поражениях.

- В футбол у нас то ли не умеют, то ли не хотят играть! Я не буду называть фамилии или команду, но мне рассказывал один из тренеров из легкой атлетики, который подрабатывал тренером по физподготовке в футбольной команде. Он говорил, что сами футболисты на тренировках говорили, чтобы они их не гоняли, что они могут дать денег, лишь бы только их не перегружали. Это было примерно в 2008 году.



Сейчас Кубок конфедераций закончится, потом чемпионат мира проведем - я уверен, что проведем на самом высоком уровне, в мире никто так не проводил. Дальше что? Легкую атлетику уже развалили - поймите, о наболевшем говорю. А потом и футбол в России тоже загубим, понимаете, если ничего не изменится.



