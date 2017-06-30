Защитник «Атлетико» готов рассмотреть предложение «МЮ»

Как сообщает AS, защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес не доволен своим положением в испанском клубе.

Согласно источнику, игрок сборной Уругвая хочет чаще появляться на поле, однако тренерский штаб не гарантирует ему место в основе на следующий сезон. Отмечается, что футболист готов рассмотреть предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». При этом источник уверяет, что «Атлетико» уже получил запрос по трансферу Хименеса от «Милана».

Ранее на «матрасников» был наложен трансферный бан до января 2018 года, что ставит под сомнение продажу игроков текущего состава.

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