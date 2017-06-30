Сорокин заключил новое соглашение со «Спартаком»
Источник: ХК «Спартак»Комментарии
Защитник Всеволод Сорокин заключил новое соглашение со «Спартаком». Об этом информирует официальный сайт московской команды.
Как сообщается, новый двусторонний контракт рассчитан до конца апреля 2019 года. Предстоящий сезон станет для 23-летнего Сорокина седьмым в системе «Спартака».
Предстоящий сезон станет для Всеволода Сорокина седьмым(!) в системе клуба. pic.twitter.com/oEIEb03tIe— Спартак Москва (@spartak_hc) 30 июня 2017 г.
В минувшем сезоне 23-летний защитник провел за «Спартак» 15 матчей (2+0) и 14 встреч за фарм-клуб из Воскресенска (0+4).
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