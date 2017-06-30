«Спартак» подписал контракт защитником Юдиным

«Спартак» подписал контракт с 21-летним защитником Дмитрием Юдиным. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Как сообщается, «Спартак» и СКА произвели обмен, по итогам которого состав красно-белых пополнил 21-летний Дмитрий Юдин. Клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию. Контракт с защитником рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне Дмитрий Юдин провел за СКА 16 матчей, очков не набрал. Также на его счету 5 матчей в ВХЛ за «СКА-Неву», в которых он набрал 5 (1+4) очков.

