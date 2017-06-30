«Спартак» подписал контракт защитником Юдиным
Источник: ХК «Спартак»Комментарии
«Спартак» подписал контракт с 21-летним защитником Дмитрием Юдиным. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Как сообщается, «Спартак» и СКА произвели обмен, по итогам которого состав красно-белых пополнил 21-летний Дмитрий Юдин. Клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию. Контракт с защитником рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер.
В минувшем сезоне Дмитрий Юдин провел за СКА 16 матчей,
очков не набрал. Также на его счету 5 матчей в ВХЛ за «СКА-Неву», в которых он
набрал 5 (1+4) очков.
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