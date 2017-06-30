«Халл Сити» подписал контракт с форвардом сборной Уэльса (фото)

18-летний форвард из Уэльса Лиам Эдвардс подписал соглашение с «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.

Отмечается, что контракт с игроком подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, нападающий с декабря 2013 года находился в структуре «Суонси». Также Эдвардс сыграл три матча за сборную Уэльса U17.

Добавим, что российский специалист Леонид Слуцкий встал у руля «Халл Сити» текущим летом. В следующем сезоне его команда выступит в чемпионшипе.

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