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Чилийцы в полном составе вышли на тренировку перед финалом Кубка конфедераций (видео)

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Сборная Чили провела открытую тренировку на «Турбостроителе» перед финалом Кубка конфедераций.

Напомним, финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Голосование: Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017?

Матч

Чили - Германия

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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