Чилийцы в полном составе вышли на тренировку перед финалом Кубка конфедераций (видео)
Сборная Чили провела открытую тренировку на «Турбостроителе» перед финалом Кубка конфедераций.
Алексис Санчес одним из первых вышел на тренировку чилийцев на "Турбостроителе" #КК2017 pic.twitter.com/2lwZI7Q6q9— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 30 июня 2017 г.
Напомним, финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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