Александр «NoFear» Чурочкин: «Анжи» обещали выплатить долги до 10 июня, но с 5 июня идёт полный игнор
Бывший игрок состава Cyber Anji Александр «NoFear» Чурочкин рассказал о долгах «Анжи» перед игроками.
Все свои долги @fc_anji обещали выплатить до 10 июня + деньги на буткемп, но с 5го июня идёт полный игнор на любые сообщения Мурада. https://t.co/x1T85B0etq— Nofear (@Nofeardota2) 30 июня 2017 г.
Напомним, что 29 июня «Анжи» закрыл киберспортивное подразделение.
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