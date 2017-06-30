Полоз, Ерохин и Панюков отправились с «Зенитом» на сбор в Австрию
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Зенит» отправился на второй сбор в Австрию.
Тренерский штаб во главе с Роберто Манчини вызвал на сборы следующих футболистов:
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;
Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев;
Полузащитники: Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло;
Нападающие: Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Напомним, 27 июня «Зенит» закончил первый сбор в Австрии. Второй сбор команда проведет также в Австрии с 30 июня по 8 июля.
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