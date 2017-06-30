«Барселона» объявила о возвращении Деулофеу

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», сегодня каталонский клуб вернул в свои ряды полузащитника сборной Испании Херарда Деулофеу.

Отмечается, что официально сделка будет оформлена в ближайшие дни, а контракт игрока с родным клубом будет рассчитан до 2019 года.

Напомним, права на 23-летнего футболиста принадлежали «Эвертону», который выкупил его у сине-гранатовых в 2015 году. При этом у испанского гранда было право первоочередного выкупа.

Добавим, что вторую часть минувшего сезона Деулофеу провел в «Милане». Хавбек заявлял СМИ, что хочет остаться в серии А. Его инициативу поддерживал и наставник «россонери» Винченцо Монтелла, который отметил, что решающее слово будет за «Барселоной».