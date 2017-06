«Барселона» объявила о возвращении Деулофеу

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», сегодня каталонский клуб вернул в свои ряды полузащитника сборной Испании Херарда Деулофеу.

Отмечается, что официально сделка будет оформлена в ближайшие дни, а контракт игрока с родным клубом будет рассчитан до 2019 года.

[BREAKING NEWS] Barça exercise their buy-back clause for Gerard Deulofeu. More information 👉 https://t.co/6TJdJfUWKF #FCBlive pic.twitter.com/GYLqlrr78G