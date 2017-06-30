Агент Орлова: Дмитрий и «Вашингтон» были заинтересованы в долгосрочном соглашении

Агент российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова Марк Гандлер прокомментировал новый контракт игрока с клубом НХЛ.

- Мы обсуждали различные сроки, наша позиция была очень уверенной. Мы были готовы подписать контракт на любой срок - у нас для каждого периода были свои цифры и требования. В итоге и клуб, и игрок были заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Думаю, что после шести лет у Димы будет возможность подписать еще один долгосрочный контракт, - передает слова Гандлер ТАСС.

Напомним, что в пятницу, 30 июня, Орлов заключил шестилетнее соглашение с «Кэпиталз».