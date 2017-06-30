Клаудио Браво: Кто не захочет играть в одной команде с таким футболистом как Алексис?

Вратарь сборной Чили и «Манчестер Сити» Клаудио Браво поделился мнением о возможном переходе Алексиса Санчеса в манчестерский клуб.

- Кто не захочет играть в одной команде с таким футболистом как Алексис? Он один из лучших игроков мира, и доказывает это и в клубе, и в сборной, когда бьет все рекорды, - приводит слова Браво корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Алексис Санчес: Уйду ли я из «Арсенала», я уже знаю

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что руководство «Баварии» отказалось от приглашения Алексиса Санчеса. Единственным претендентом на него остается «Манчестер Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола. Наставник работал с Санчесом в «Барселоне».