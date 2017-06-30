Геннадий Орлов: Спасибо Миллеру – без него у «Зенита» не было бы таких возможностей

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру.

«Миллер не работает в клубе. Что означает понятие «главный человек»? Главный человек – это сейчас главный тренер Манчини. И все болельщики будут счастливы, если он сделает команду. Не сделает команду – это тоже возможно, нет никаких гарантий. Я не знаю о взаимоотношениях Миллера с клубом, да и никто их не знает. Да, он осуществляет сверху руководство. Но как это происходит, в чем это выражается?

И спасибо ему. Если бы не он и его заинтересованность, может быть, не было бы у «Зенита» таких возможностей: сюда приходит Манчини, до этого Виллаш-Боаш, Халк, замечательная инфраструктура. Благодаря всему этому такие ребята, как Полоз и Ерохин, с удовольствием идут в «Зенит», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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