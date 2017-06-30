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Ивелин Попов: Каррера – амбициозный человек, будем бороться за второе место в Лиге чемпионов

Источник:  BobSoccerКомментарии

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал об изменениях в столичном клубе, а также поделился ожиданиями от грядущего сезона.

«Почувствовали ли игроки положительный эффект от изменения рациона после того, как в клубе появились новые люди, отвечающие за кухню? 100%, что почувствовали. Это стоит отнести к разряду плюсов. Стали кушать как надо, появилось профессиональное питание для футболистов. У нас берут кровь, после чего становится ясно, кому надо добавлять мышечную массу, кому надо сбросить пару лишних килограммов. Все видели, что мы двигались во время чемпионата хорошо, было мало травм. Все это во многом происходит из-за правильного питания. И мы к этому относимся очень положительно. Нам нравится.

Что бы хотел пожелать себе в следующем сезоне? Выиграть чемпионат России, Кубок и Суперкубок. Ну и, конечно, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. О каком титуле мечтал больше всего? Я мечтал о титуле со «Спартаком». Сейчас, как я уже только что сказал, мечтаю, чтобы все награды из российского футбола были в моей коллекции.

Думаю, что «Спартак» способен выступить удачно на трех фронтах. Наш тренер – амбициозный человек, мы тоже, поэтому будем пытаться в Лиге чемпионов добиться второго места, а не третьего. Тяжело будет, но команда показала в прошлом сезоне, что может решать самые серьезные задачи. Нам нужны еще два-три футболиста для усиления, чтобы все было хорошо.

Продвигаются ли познания Карреры в русском языке? Я думаю, что дела в плане учебы у тренера продвигаются. Мне кажется, месяцев через шесть Каррера заговорит на русском», – цитирует Попова Bobsoccer.

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