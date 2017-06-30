Диего Марадона: В редакции «Советского спорта» и в России вообще – самые красивые женщины!

Аргентинец Диего Марадона, который дал интервью сегодня «Советскому спорту», заявил, что нигде еще не видел такого количества красавиц.

– Какие красивые в России и у вас в редакции женщины! – закричал Марадона, обратив внимание на наших сотрудниц. – Я ведь всегда приезжаю – в футбол или куда-то еще, и мне приходится встречаться с мужчинами. Сегодня, наконец, справедливость восстановлена! Спасибо, красавицы! Спасибо, «Советский спорт»!

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